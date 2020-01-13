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Дубль Неймара, курьезный автогол Балло-Туре и роскошный финт Мартинша в видеообзоре матча ПСЖ – Монако – 3:3

13 января 09:56 312 Читати українською
Дубль Неймара, курьезный автогол Балло-Туре и роскошный финт Мартинша в видеообзоре матча ПСЖ – Монако – 3:3
ПСЖ – Монако – 3:3 – видео голов и обзор матча

ПСЖ и Монако устроили один из самых зрелищных матчей уикенда. Смотрите видео голов и главных моментов поединка на сайте "Футбол 24".

 

Команды устроили невероятный обмен голами в первом тайме. ПСЖ открыл счет на 3-й минуте усилиями Неймара, однако гости ответили точными выстрелами Мартинша и Бен-Йеддера. Столичный гранд явно не хотел мириться с таким сценарием и также смог забить дважды. Особенно старался тот же Неймар. Сначала бразилец стал соавтором курьезного автогола Балло-Туре, а перед самым перерывом реализовал пенальти – 3:2.

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Второй тайм получился значительно более спокойным. Соперники продолжали обмениваться острыми моментами, впрочем, завершающим ударам не хватало точности. Повезло только Слимани – форвард Монако воспользовался несобранностью обороны парижан и спас для своей команды ничью. Особого внимания заслуживает финт Желсона Мартинша – португалец элегантно разобрался с Вератти и нанес удар, после которого мяч отскочил к Слимани.

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