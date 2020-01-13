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Дубль Неймара, курйозний автогол Балло-Туре і розкішний фінт Мартінша у відеоогляді матчу ПСЖ – Монако – 3:3

09:56 16 Читать на русском
Дубль Неймара, курйозний автогол Балло-Туре і розкішний фінт Мартінша у відеоогляді матчу ПСЖ – Монако – 3:3
ПСЖ – Монако – 3:3 – відео голів та огляд матчу

ПСЖ та Монако влаштували один з найвидовищніших матчів вікенду. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку на сайті "Футбол 24".

 

Команди влаштували неймовірний обмін голами у першому таймі. ПСЖ відкрив рахунок на 3-ій хвилині зусиллями Неймара, однак гості відповіли точними пострілами Мартінша і Бен-Єддера. Столичний гранд явно не хотів миритися з таким сценарієм і також спромігся на два голи. Особливо старався той-таки Неймар. Спочатку бразилець став співавтором курйозного автоголу Балло-Туре, а перед самою перервою реалізував пенальті – 3:2.

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Другий тайм вийшов значно спокійнішим. Суперники продовжували обмінюватися гострими моментами, втім, завершальним ударам бракувало точності. Пощастило лише Слімані – форвард Монако скористався незібраністю оборони парижан і врятував для своєї команди нічию. Особливої уваги вартий фінт Желсона Мартінша – португалець елегантно розібрався з Вератті і завдав удару, після якого м'яч відскочив до Слімані.

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Франція Відеоновини ПСЖ - Монако ПСЖ ПСЖ Монако Монако
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