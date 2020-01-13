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ПСЖ и Монако устроили шальную перестрелку, Лилль неожиданно уступил Дижону: 20 тур Лиги 1

13 января 00:22 346 Читати українською
ПСЖ и Монако устроили шальную перестрелку, Лилль неожиданно уступил Дижону: 20 тур Лиги 1
ПСЖ – Монако / Твиттер парижан

Программа 20-го тура чемпионата Франции завершалась тремя воскресными матчами.

 

Лига 1, 20 тур

Сент-Этьен – Нант – 0:2

Голы: Абейд, 23, Бла, 48

Дижон – Лилль – 1: 0

Гол: Тавареш, 47

Удаления: Мендил, 21 – Сумаре, 67

ПСЖ – Монако – 3:3

Голы: Неймар, 3, 42, Балло-Туре (аг), 24 - Мартинш, 7 Бен-Еддер, 13 Слимани, 70

День начался с уверенной победы Нанта на выезде против Сент-Этьена. "Канарейки" забили по одному мячу в каждом из таймов и забрали три очка домой.

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Претендент на еврокубки Лилль не справился с Дижоном, который находится в группе аутсайдеров. Хозяевам не помешало даже раннее удаление Мендила. В начале второго тайма Тавареш отличился единственным голом в матче, а красная карточка таланта "догов" Сумаре упростила Дижону задачу сохранения счета – 1:0.

Настоящим украшением тура стал поединок между ПСЖ и Монако, который стал дебютным в чемпионате Франции для новоиспеченного наставника "красно-белых" Роберта Морено (испанец уже успел обыграть Реймс в Кубке). Команды устроили невероятную перестрелку в первом тайме – пять голов на двоих. Особенно феерил Неймар, в активе которого дубль и прострел на автогол Балло-Туре. Монегаски ответили усилиями Мартинша и Бен-Еддера, однако на перерыв все же пошли с минимальным отставанием. Вторая половина получилась значительно скромнее, хотя соперники создали достаточно моментов. Наиболее точным был Слимани – алжирец воспользовался несобранностью обороны парижан и спас для своей команды ничью.

Турнирная таблица чемпионата Франции

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Монако Монако Франция ПСЖ ПСЖ Лилль Лилль ПСЖ - Монако Дижон - Лилль Сент-Этьен - Нант Нант Нант
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