Дубль Яремчука в видеообзоре матча Гент – Вольфсбург – 2:2

Гент принимал Вольфсбург в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Вольфсбург шокировал хозяев голом уже в начале поединка. Точным ударом отметился Вегорст. Буквально через 20 минут гости удвоили преимущество.

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Лишь после второго гола Гент оправился. Роман Яремчук еще до перерыва мощным ударом издалека сумел отквитать один мяч.

В конце встречи, когда казалось, что победа уже у немцев в кармане, форвард сборной Украины оформил дубль и вырвал очко для своей команды.

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