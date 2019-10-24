toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Дубль Яремчука в видеообзоре матча Гент – Вольфсбург – 2:2

24 октября 23:25 187 Читати українською
Дубль Яремчука в видеообзоре матча Гент – Вольфсбург – 2:2
Гент – Вольфсбург – видео голов и обзор матча / Фото ФК Гент

Гент принимал Вольфсбург в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

41’ Роман Яремчук
90+4’ Роман Яремчук
 
Ваут Вегорст 3’
Жоао Виктор 24’
3’ Ваут Вегорст
24’ Жоао Виктор
41’ Роман Яремчук
90+4’ Роман Яремчук

Вольфсбург шокировал хозяев голом уже в начале поединка. Точным ударом отметился Вегорст. Буквально через 20 минут гости удвоили преимущество.

Ребров прокомментировал сенсационную победу Ференцвароша над московским ЦСКА

Лишь после второго гола Гент оправился. Роман Яремчук еще до перерыва мощным ударом издалека сумел отквитать один мяч.

В конце встречи, когда казалось, что победа уже у немцев в кармане, форвард сборной Украины оформил дубль и вырвал очко для своей команды.

Лига Европы: Яремчук дублем спас Гент от поражения Вольфсбургу, Григорчук опозорился против АЗ

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
"Ширер не вписывается в нашу игру, а Саласа и Саморано не успеем заявить". Бессмертные цитаты Виктора Прокопенко
24 октября
2182
Теги
Лига Европы Вольфсбург Вольфсбург Гент Гент Видеоновости Гент - Вольфсбург
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
53
мин
Майнц
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук