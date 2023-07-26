Дубль и ассист Месси принесли Интеру Майами фееричную победу – клуб Бекхэма победил во второй раз подряд
Команда Херардо Мартино стала на победный путь. Лео Месси внес весомый вклад в победу над Атлантой.
Leagues Cup, 2-й тур
Интер Майами – Атланта Юнайтед – 4:0
Голы : Месси, 9, 22, Тейлор, 44, 54
Дебют Месси вошел в историю США – матч Лео собрал рекордное количество зрителей
Главная звезда Интера Майами Лионель Месси помог команде Бекхэма одержать вторую победу подряд. Нынешней ночью подопечные Херардо Мартино уверенно разгромили Атланту Юнайтед в матче второго тура Leagues Cup – на счету Лео дубль и голевая передача.
Звездный форвард открыл счет в матче, отличившись на 9-й минуте. На 22-й минуте Лионель Месси оформил дубль. Кроме того, чемпион мира 2022 года во втором тайме записал в свой актив ассист. Дубль также на счету Роберта Тейлора. Отметим, что украинский защитник Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте игры.
Месси суммарно забил уже три гола в двух матчах за команду из Флориды. Ранее он принес победу Интеру Майами в матче против мексиканского Крус Асуль, забив со штрафного в компенсированное время.
Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным состязанием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
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