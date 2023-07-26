Leagues Cup, 2-й тур

Інтер Маямі – Атланта Юнайтед – 4:0

Голи: Мессі, 9, 22, Тейлор, 44, 54.

Дебют Мессі увійшов в історію США – матч Лео зібрав рекордну кількість глядачів

Головна зірка Інтера Маямі Ліонель Мессі допоміг команді Бекхема здобути другу перемогу поспіль. Цієї ночі підопічні Херардо Мартіно впевнено розгромили Атланту Юнайтед в матчі другого туру Leagues Cup – Лео відзначився дублем і гольовою передачею.

Зірковий форвард відкрив рахунок у матчі, відзначившись на 9-й хвилині. На 22-й хвилині Ліонель Мессі оформив дубль. Крім того, чемпіон світу 2022 у другому таймі записав до свого активу асист. Дубль також у Роберта Тейлора. Зазначимо, що український захисник Сергій Кривцов вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 73 хвилині гри.

Мессі сумарно забив уже три голи у двох матчах за команду з Флориди. Раніше він приніс перемогу Інтеру Маямі у матчі проти мексиканського Крус Асуль, забивши зі штрафного в компенсований час.

Нагадаємо, Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

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