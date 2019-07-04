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Дубинчак объяснил, почему решил перейти в Карпаты

09:16 63 Читати українською
Дубинчак объяснил, почему решил перейти в Карпаты
Владислав Дубинчак / фото: ФК Карпаты

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак прокоментував свій перехід в львівські Карпати, де виступатиме на правах оренди.

"Я полностью доволен, ведь стал футболистом Карпат. Я хотел перейти в хороший клуб. Карпаты являются именно таким клубом, здесь можно прогрессировать. Могу сказать, что я абсолютно счастлив.

Карпаты арендовали Дубинчака

Недавно игроком Карпат стал Сергей Вакуленко. Именно с ним я тесно общаюсь и мне гораздо легче адаптироваться. Он также играл за Арсенал-Киев до последнего времени. Что касается других ребят, то я тоже всех знал, правда, заочно. Спасибо им за теплый прием.

У нас действительно хороший микроклимат, это существенно поможет нам в процессе выполнения турнирных задач", – цитирует Дубинчака пресс-служба Карпат.

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Карпаты Карпаты Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак
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