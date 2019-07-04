Дубінчак пояснив, чому вирішив перейти у Карпати

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак прокоментував свій перехід в львівські Карпати, де виступатиме на правах оренди.

"Я повністю задоволений, адже став футболістом Карпат. Я хотів перейти у хороший клуб. Карпати є саме таким клубом, тут можна прогресувати. Можу сказати, що я абсолютно щасливий.

Карпати орендували Дубінчака

Нещодавно гравцем Карпат став Сергій Вакуленко. Саме з ним я найтісніше спілкуюся і мені набагато легше адаптуватися. Він також грав за Арсенал-Київ до останнього часу. Щодо інших хлопців, то я теж всіх знав, щоправда, заочно. Дякую їм за теплий прийом.

У нас справді хороший мікроклімат, це суттєво допомагатиме нам у процесі виконання турнірних завдань", – цитує Дубінчака прес-служба Карпат.

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