"Ожидал, что погода в Испании будет немного лучше и теплее, даже в номерах немного прохладно. Но ничего страшного, когда идет работа, лучше, чтобы было холодно, чем жарко. Уже в очередной раз пытаюсь закрепиться в команде, дай бог, на этот раз получится. Приложу все усилия для этого и буду делать все от меня зависящее, чтобы стать в Динамо основным игроком.

Динамо сменило дату первого матча на сборах и обнародовало еще одного соперника

Слышал теплые слова Миколенко обо мне, он тоже говорил мне их лично, за что спасибо. Я рад за Виталия, что он перешел в такой большой клуб, а я буду постепенно закрепляться в Динамо. Конечно, готов к ответственности. Я уже не молодой парень, у меня есть опыт за плечами, поэтому, повторюсь, буду делать все возможное, чтобы закрепить место в составе за собой.

Коллектив тепло принял, ребята, с которыми дружу, обрадовались. Но в команде есть и ребята постарше, постепенно налаживаю отношения со всеми", – цитирует Дубинчака официальный сайт Динамо.

"Хлопці кажуть, що на вулицю страшнувато виходити": вихованець Динамо про буремний Казахстан і школу виживання Раванеллі