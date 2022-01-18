"Очікував, що погода в Іспанії буде трохи кращою і теплішою, навіть у номерах трохи прохолодно. Але нічого страшного, коли йде робота, краще, щоб було холодно, ніж спекотно. Вже вкотре намагаюся закріпитись у команді, дай боже, цього разу вийде. Докладу всі зусилля для цього і робитиму все від мене залежне, щоб стати в Динамо основним гравцем.

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Чув теплі слова Миколенка про мене, він також говорив мені їх особисто, за що дякую. Я радий за Віталія, що він перейшов у такий великий клуб, а я поступово закріплюватимуся в Динамо. Звісно, ​​готовий до відповідальності. Я вже не молодий хлопець, у мене є певний досвід за плечима, тому, повторюся, робитиму все можливе, щоб закріпити місце у складі за собою.

Колектив тепло прийняв, хлопці, з якими дружу, зраділи. Але в команді є і старші хлопці, поступово налагоджую стосунки з усіма", – цитує Дубінчака офіційний сайт Динамо.

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