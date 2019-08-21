"Друзья подобрали BMW X5, который я оставил на улице", – экс-игрок Черноморца рассказал, как покидал Украину

Бывший полузащитник Черноморца Сито Риера вспомнил одесский период карьеры. Похоже, 32-летний испанец не слишком скучает по Украине.

"Я до сих пор помню свои последние дни в Украине. Мы выбили ПСВ из Лиги Европы и должны были играть против Лиона. И тут мы услышали о вспышке конфликта всего в 200 километрах от Одессы. Возможно, стоило немного подождать, но у тренера уже лежали вещи в автомобиле.

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Я позвонил семье, мы купили билеты на ближайший рейс в Турцию. Затем друзья подобрали BMW X5, который я оставил на улицах Одессы.

Украина находится в упадке. Есть 2 города, в которых можно хорошо жить – один из них Одесса. Это как украинская Ибица с пляжем. Также там очень замкнутые люди. Надо быть психологически сильным, чтобы адаптироваться там", – цитирует Риеру AS.

Отметим, Риера разорвал контракт с Черноморцем в марте 2014 года. После того выступал за Кайрат и Шленск, а год назад перебрался на Кипр.

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