toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

"Друзі підібрали BMW X5, який я залишив на вулиці", – екс-гравець Чорноморця розповів, як покидав Україну

16:04 44 Читать на русском
"Друзі підібрали BMW X5, який я залишив на вулиці", – екс-гравець Чорноморця розповів, як покидав Україну
Сіто Рієра / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Чорноморця Сіто Рієра пригадав одеський період кар'єри. Схоже, 32-річний іспанець не надто сумує за Україною.

"Я досі пам'ятаю свої останні дні в Україні. Ми вибили ПСВ з Ліги Європи і мали грати проти Ліона. І тут ми почули про спалах конфлікту всього за 200 кілометрів від Одеси. Можливо, варто було трохи почекати, але в тренера вже лежали речі в автомобілі.

"Загинуть 100 тисяч людей, а їм байдуже", – Маркевич про російську агресію на Донбасі

Я зателефонував сім'ї, ми купили квитки на найближчий рейс до Туреччини. Потім друзі підібрали BMW X5, який я залишив на вулицях Одеси.

Україна перебуває в занепаді. Є 2 міста, у яких можна добре жити – одне з них Одеса. Це наче українська Ібіца з пляжем. Також там дуже замкнуті люди. Треба бути психологічно сильним, щоб адаптуватися там", – цитує Рієру AS.

Зазначимо, Рієра розірвав контракт з Чорноморцем у березні 2014 року. Після того виступав за Кайрат та Шльонск, а рік тому перебрався на Кіпр.

"Забули, як командою голосували за Кучму і Януковича?" Зірка Металіста – про футбол поза політикою і переписку з Ляшком

blog_ava
Роналду може завершити кар'єру наступного року
10:51
2730
Теги
Сіто Рієра Сіто Рієра Чорноморець Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
52
хв
Олімпіакос
22:00
Краснодар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук