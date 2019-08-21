"Друзі підібрали BMW X5, який я залишив на вулиці", – екс-гравець Чорноморця розповів, як покидав Україну

Колишній півзахисник Чорноморця Сіто Рієра пригадав одеський період кар'єри. Схоже, 32-річний іспанець не надто сумує за Україною.

"Я досі пам'ятаю свої останні дні в Україні. Ми вибили ПСВ з Ліги Європи і мали грати проти Ліона. І тут ми почули про спалах конфлікту всього за 200 кілометрів від Одеси. Можливо, варто було трохи почекати, але в тренера вже лежали речі в автомобілі.

"Загинуть 100 тисяч людей, а їм байдуже", – Маркевич про російську агресію на Донбасі

Я зателефонував сім'ї, ми купили квитки на найближчий рейс до Туреччини. Потім друзі підібрали BMW X5, який я залишив на вулицях Одеси.

Україна перебуває в занепаді. Є 2 міста, у яких можна добре жити – одне з них Одеса. Це наче українська Ібіца з пляжем. Також там дуже замкнуті люди. Треба бути психологічно сильним, щоб адаптуватися там", – цитує Рієру AS.

Зазначимо, Рієра розірвав контракт з Чорноморцем у березні 2014 року. Після того виступав за Кайрат та Шльонск, а рік тому перебрався на Кіпр.

"Забули, як командою голосували за Кучму і Януковича?" Зірка Металіста – про футбол поза політикою і переписку з Ляшком