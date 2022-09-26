"Не думаю, что это катастрофа, у нас было много моментов, но мы были слабоваты и часто ошибались. У Франции молодая команда, большинство игроков которой не имеют опыта на самом высоком уровне.

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Не беспокойтесь, все будет хорошо, когда вернутся все игроки с международным опытом. Не переживайте, всем тяжело. Вчера я смотрел и другие матчи – большие команды тоже проиграют. Мы не должны считать себя сильнее других. Нам придется бороться", – цитирует Дешама RMCSport.

Напомним, Франция проиграла Дании (0:2) и завершила на третьем месте в группе A1 с 5 очками. Скандинавы вторые с 12 пунктами в активе.

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