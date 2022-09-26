"Не думаю, що це катастрофа, у нас було багато моментів, але ми були заслабкими й часто помилялися. У Франції молода команда, більшість гравців якої не мають досвіду на найвищому рівні.

Красивий гол з льоту у відеоогляді матчу Данія – Франція – 2:0

Не хвилюйтеся, все буде добре, коли повернуться всі гравці з міжнародним досвідом. Не переживайте, всім важко. Вчора я дивився й інші матчі – великі команди теж програють. Ми не повинні вважати себе сильнішими за інших. Нам доведеться боротися", – цитує Дешама RMCSport.

Нагадаємо, Франція програла Данії (0:2) та завершила на третьому місці в групі A1 з 5 очками. Скандинави ж другі з 12 пунктами в активі.

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