Дания праздновала победу над Францией в заключительном туре Лиги наций 2022/23. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

На старте "Ле Блё" организовали нашествие на ворота соперника, но Шмейхель спасал. Дания выдержала давление, перехватила инициативу и забила дважды – Дольберг замкнул передачу с фланга, Ольсен забил ударом с лету.

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