Красивый гол с лету в видеообзоре матча Дания – Франция – 2:0
08:28 - Читати українською
Дания праздновала победу над Францией в заключительном туре Лиги наций 2022/23. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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На старте "Ле Блё" организовали нашествие на ворота соперника, но Шмейхель спасал. Дания выдержала давление, перехватила инициативу и забила дважды – Дольберг замкнул передачу с фланга, Ольсен забил ударом с лету.
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Франции повезло, что в параллельном матче Хорватия дожала Австрию, поэтому подопечные Дидье Дешама с 5 пунктами финишировали третьими. Дания заняла второе место и уже через два месяца в третий раз за год встретится с "Ле Блё" на чемпионате мира.
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