Маркевич предостерег украинские клубы от европейского подхода к урезанию бюджета

Председатель комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мыслями по поводу финансового кризиса в украинском футболе.

"Тревожные сигналы уже поступили от нескольких команд. Футболистам ощутимо срезают зарплаты, мотивируя карантином. К нам поступают известия из Европы, якобы игроки ведущих клубов согласились на снижение заработков на 50-70%.

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Но нельзя сравнивать украинских футболистов с европейскими, которые зарабатывают по 10–15 миллионов евро в год. Они могут позволить себе уменьшить зарплаты. Украинцы же получают копейки. И если им вообще перестанут платить, будет беда", – сказал Маркевич в комментарии изданию Экспресс.

Напомним, во всем мире в связи с пандемией коронавируса клубы переживают настоящий финансовый кризис. Руководство многих команд пытается договориться с футболистами об уменьшении выплат, однако есть и такие, которые принципиально обещают платить согласно контрактам. В частности, об этом накануне заявил президент Динамо Игорь Суркис и владелец Ингульца Александр Поворознюк. В то же время Черноморец, который тренирует сын Мирона Маркевича Остап, имеет значительную задолженность перед игроками и тренерским штабом.

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