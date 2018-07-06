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Друди останется в Карпатах, однако не будет тренировать, – СМИ

14:56 67 Читати українською
Друди останется в Карпатах, однако не будет тренировать, – СМИ
Дарио Друди / ФК Карпаты

Аргентинец Дарио Друди продолжит работать в структуре "зелено-белых".

Дарио Друди продолжит работать в львовских Карпатах, однако ему будет запрещено вмешиваться в тренировочный процесс команды, сообщает Tribuna.

Правда, пока неизвестно, какую именно должность будет занимать Друди. Один из вариантов – работа с международными связями.

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Отметим, у 31-летнего аргентинца возник конфликт, который едва не перерос в драку с вице-президентом Карпат Олегом Смалийчуком. Друди обвинил того в плохой организации работы клуба.

После этого он попрощался с Карпатами, поблагодарив за достойную игру во второй части прошлого сезона.

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Напомним, Друди работает в Карпатах с июня прошлого года. В прошлом сезоне он успел побыть исполнительным директором "львов", а также поработать в тренерском штабе Карпат.

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Карпаты Карпаты Дарио Друди Дарио Друди
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