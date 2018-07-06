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Друді залишиться в Карпатах, проте не тренуватиме, – ЗМІ

14:56 775 Читать на русском
Друді залишиться в Карпатах, проте не тренуватиме, – ЗМІ
Даріо Друді / ФК Карпати

Аргентинець Даріо Друді продовжить працювати у структурі "зелено-білих".

Даріо Друді продовжить працювати у львівських Карпатах, проте йому буде заборонено втручатись в тренувальний процес команди, повідомляє Tribuna.

Щоправда, поки невідомо, яку саме посаду буде займати Друді. Один з варіантів – робота з міжнародними зв'язками.

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Відзначимо, у 31-річного аргентинця виник конфлікт, який ледь не переріс у бійку, з віце-президентом Карпат Олегом Смалійчуком. Друді звинуватив того у поганій організації роботи клубу.

Після цього він попрощався з Карпатами, подякувавши за гідну гру у другій частині минулого сезону.

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Нагадаємо, Друді працює у Карпатах з червня минулого року. В минулому сезоні він встиг побути виконавчим директором "левів", а також попрацювати у тренерському штабі Карпат.

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Карпати Карпати Даріо Друді Даріо Друді
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