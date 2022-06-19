"В том игровом моменте максимум, чего я заслуживал – желтой карточки, не больше. А прямая красная – очевидный перебор. Не ожидал. Все говорили, что французская Лига 1 – это силовой футбол. Если посмотреть тот эпизод, я не катился под игрока прямыми ногами. Наоборот, я их поджимал. Это решение арбитра, там и VAR не вмешался.

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Но этот эпизод сделал меня сильнее. Мне пришлось больше работать и доказывать всем, что я хочу играть. После игры в раздевалке ко мне подходили тренеры и партнеры. Подбадривали. А еще мне объяснили, что матч обслуживал один из самых проблемных арбитров лиги. И я именно на него наткнулся.

Как реагировали в соцсетях? Я прочитал несколько комментариев, которые писали у нас – в Украине, и на этом все. Понимал, что ничего хорошего я там не прочту. Знаю, сидят там какие-то люди, не журналисты, и пишут всякую чушь. Мол, дровосек, мясник. А потом в сборную тебя вызывают – пишут другое: достойный, заслужил", – признался Игнатенко в интервью FanDay.

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