"Горожане" почтили двух клубных легенд, сообщает официальный сайт клуба.

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Компани и Силва получили персональные памятники рядом с домашней ареной Манчестер Сити. Статуи установили у восточных ворот Этихада. Ночью их будут подсвечивать особенным голубым цветом. Автором памятников стал выпускник Художественной академии Глазго Энди Скотт.

Напомним, что Венсан Компани защищал цвета "горожан" в 2008-2019 гг. (360 матчей, 20 голов) и завоевал 4 чемпионских титула. В свою очередь Давид Силва выступал на Этихаде в 2010-2020 гг. (436 поединков, 77 голов) и тоже взял 4 чемпионства.

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sunny mornings at the etihad ️ love love love the statues, so incredible in the flesh, and such a great way to honour our heroes @ManCity pic.twitter.com/mA6X7JNeC2 — al (@alicegracewhite) August 28, 2021