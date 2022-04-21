АПЛ на своєму офіційному сайті оголосила, що до Зали слави потрапили Серхіо Агуеро, Венсан Компані (обидва – Манчестер Сіті), Дідьє Дрогба (Челсі), Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед), Іан Райт (Арсенал / Крістал Пелас / Вест Хем) та Петер Шмейхель (Манчестер Сіті / Манчестер Юнайтед / Астон Вілла).

Манчестер Сіті відкрив статуї дуету живих легенд "містян"

Тепер Зала слави Англійської Прем'єр-ліги налічує 16 прізвищ. Раніше туди потрапили Вейн Руні, Патрік Вієйра, Девід Бекхем, Денніс Бергкамп, Ерік Кантона, Стівен Джеррард, Рой Кін, Френк Лемпард, Алан Ширер і Тьєррі Анрі.

До слова, кожен, хто увійшов до Зали слави, отримує спеціальний медальйон зі своїм іменем та роком вступу, а Прем’єр-ліга жертвує 10 тисяч фунтів стерлінгів благодійній організації на вибір футболіста. Включення до Зали слави – найвища індивідуальна нагорода в англійському футболі.

"Вони навіть не можуть сказати світові, що почали війну": Арвеладзе співчуває Україні, його дядько – видатний Кікабідзе