Аутсайдер Примеры смело играл на поле мадридцев и без особых проблем удержал ничью до перерыва. На второй тайм Эльче вышел еще смелее, шокировав Реал голом. Дани Кальво оказался лучшим после подачи углового, а картинного падения Каземиро было мало для отмены взятия ворот.

Реал оформил эффектный камбэк против Эльче и поднялся на вторую строчку Ла Лиги – Бензема дублем спас "сливочных"

Спасать "сливочных" пришлось Кариму Бензема. Сначала француз ответил своим точным ударом головой, а уже в компенсированное время вырвал победу красивым выстрелом с лету – 2:1.