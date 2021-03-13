Драматичная концовка с дублем Бензема в видеообзоре матча Реал – Эльче – 2:1
20:41 - Читати українською
Реал дожал Эльче в матче 27 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
73’ Карим Бензема
90+1’ Карим Бензема
Дани Кальво 61’
61’ Дани Кальво
73’ Карим Бензема
90+1’ Карим Бензема
Аутсайдер Примеры смело играл на поле мадридцев и без особых проблем удержал ничью до перерыва. На второй тайм Эльче вышел еще смелее, шокировав Реал голом. Дани Кальво оказался лучшим после подачи углового, а картинного падения Каземиро было мало для отмены взятия ворот.
Реал оформил эффектный камбэк против Эльче и поднялся на вторую строчку Ла Лиги – Бензема дублем спас "сливочных"
Спасать "сливочных" пришлось Кариму Бензема. Сначала француз ответил своим точным ударом головой, а уже в компенсированное время вырвал победу красивым выстрелом с лету – 2:1.
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