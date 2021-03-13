Драматична кінцівка з дублем Бензема у відеоогляді матчу Реал – Ельче – 2:1
20:41 - Читать на русском
Реал дотиснув Ельче у матчі 27 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
73’ Карім Бензема
90+1’ Карім Бензема
Дані Кальво 61’
61’ Дані Кальво
73’ Карім Бензема
90+1’ Карім Бензема
Аутсайдер Прімери сміливо грав на полі мадридців і без особливих проблем втримав нічию до перерви. На другий тайм Ельче вийшов ще сміливішим, шокувавши Реал голом. Дані Кальво виявився найкращим після подачі кутового, а картинного падіння Каземіро було замало для скасування взяття воріт.
Реал оформив ефектний камбек проти Ельче та піднявся на другу сходинку Ла Ліги – Бензема дублем врятував "вершкових"
Рятувати "вершкових" довелося Каріму Бензема. Спочатку француз відповів своїм точним ударом головою, а вже у компенсований час вирвав перемогу красивим пострілом з льоту – 2:1.
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