Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик поразмыслил, как бы "сине-желтые" выглядели на ЧМ-2022, если бы победили Уэльс.

"Слежу ли за чемпионатом мира? Да, но не так, чтобы каждый матч смотреть. Смотрел вчера два матча, а в общем – только топ-сборные. Сначала был за Францию, но там травмировался Бензема... Сейчас болею за Португалию. Думаю, будет им тяжело выиграть, но буду болеть за них. Франция и Бразилия, думаю, являются главными фаворитами.

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Жалеешь, что сборной Украины нет на ЧМ-2022? Да, я смотрю и думаю, что мы бы выступили лучше, чем Уэльс. Это точно мне так кажется. Где-то скребет внутри", – поделился Довбик в интервью журналисту Игорю Бурбасу.

Напомним, что Украина в июне минимально уступила Уэльсу в поединке за путевку на ЧМ-2022. Британцы же провалились на Мундиале, набрав всего 1 очко в группе с Англией, США и Ираном.

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