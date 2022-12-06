"Чи слідкую за чемпіонатом світу? Так, але не так, щоб кожен матч дивитись. Дивився вчора два матчі, а загалом – лише топ-збірні. Спочатку був за Францію, але там травмувався Бензема... Зараз вболіваю за Португалію. Думаю буде їм тяжко виграти, але буду вболівати за них. Франція та Бразилія думаю є головними фаворитами.

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Шкодуєш, що збірної України нема на ЧС-2022? Так, я дивлюся й думаю, що ми б виступили краще, ніж Уельс. Це точно, мені так здається. Десь шкребе всередині", – поділився Довбик в інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, що Україна в червні мінімально поступилась Уельсу в поєдинку за путівку на ЧС-2022. Британці ж провалились на Мундіалі, набравши лише 1 очко в групі з Англією, США та Іраном.

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