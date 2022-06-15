"Забил вторым темпом после передачи Ярмоленко. А в первом тайме было тяжело, мы сбились на игру соперника, играли длинными передачами, а это не наша игра.

Украина – Ирландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сопернику нужно отдать должное, вязко сыграли. Сумели все мячи подобрать во второй фазе.

С их голом разберемся, что случилось. Петраков же сказал в перерыве, чтобы мы не играли в их игру, а отталкивались от своей, контролировали мяч. Было тяжело, провели много матчей, но мы играем для болельщиков.

Считаю, что в общем-то сыграли хорошо, но матч с Уэльсом тяжело на нас повлиял. А вот в Лиге наций сыграли удачно", – сказал Довбик в программе "Головна команда".

Напомним, именно Артем стал автором единственного гола в ворота ирландцев – в начале второго тайма он замкнул прострел от Ярмоленко в уже пустые ворота.

Украина расписала ничью с Ирландией в последнем матче сезона – гол Довбика и сейвы Ризныка спасли сборную от фиаско