Довбик рассекретил наставления Петракова, изменившие ход матча с Ирландией
Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил игру своей команды в матче 4-го тура Лиги наций против ирландцев (1:1).
"Забил вторым темпом после передачи Ярмоленко. А в первом тайме было тяжело, мы сбились на игру соперника, играли длинными передачами, а это не наша игра.
Украина – Ирландия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Сопернику нужно отдать должное, вязко сыграли. Сумели все мячи подобрать во второй фазе.
С их голом разберемся, что случилось. Петраков же сказал в перерыве, чтобы мы не играли в их игру, а отталкивались от своей, контролировали мяч. Было тяжело, провели много матчей, но мы играем для болельщиков.
Считаю, что в общем-то сыграли хорошо, но матч с Уэльсом тяжело на нас повлиял. А вот в Лиге наций сыграли удачно", – сказал Довбик в программе "Головна команда".
Напомним, именно Артем стал автором единственного гола в ворота ирландцев – в начале второго тайма он замкнул прострел от Ярмоленко в уже пустые ворота.
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