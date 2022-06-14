Украина – Ирландия – видео гола
22:33 - Читати українською
Сборная Украины встречается с Ирландией в четвёртом туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
65' live
Натан Коллинз 31’
31’ Натан Коллинз
Подопечные Петракова существенного преимущества не имели. Нам забили ирландцы, которые несколько раз тревожили Ризныка. Шапаренко неточно отдал на своей половине поля, после чего Коллинз эффектно прошел защиту Украины и пробил Дмитрия, для него это первый официальный матч в футболке сборной.
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