Подопечные Петракова существенного преимущества не имели. Нам забили ирландцы, которые несколько раз тревожили Ризныка. Шапаренко неточно отдал на своей половине поля, после чего Коллинз эффектно прошел защиту Украины и пробил Дмитрия, для него это первый официальный матч в футболке сборной.