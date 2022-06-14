Украина завершала летний цикл матчей и сезон, принимая в Лодзе сборную Ирландии. После победы наших резервистов в Дублине даже британские фаны разочаровались в "зеленой армии" – впрочем, неожиданный разгром Шотландии в том же Дублине дал понять, что легко "сине-желтым" не будет. Об этом предостерег и Александр Петраков.

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Кадровая ситуация украинской команды была непростой. Яремчук заболел, у Зубкова температура, а Бущан, Степаненко и Пятов уже покинули лагерь сборной. Все ожидали, что место в старте получит Соболь, который наконец-то выздоровел после простуды, однако Эдуард остался в запасе – как и Попов, с которым фулбек жестко столкнулся на тренировке. Не было и Мудрика.

Зато в основе вышел Ризнык, дебютировавший в официальных матчах на международном уровне. Кроме того, важным стало возвращение Ярмоленко.

Уже через несколько минут после стартового свистка стало заметно, что матч пошел не совсем так, как хотелось бы. Ирландия сразу же навязала борьбу и начала реализовывать свои козыри – высокий прессинг, верховые дуэли и переходные фазы. Уже на 2-й минуте Найт пробивал головой по воротам, а после подачи с углового сразу два футболиста гостей чуть не затолкали Ризныка в ворота. Украина, в свою очередь, пыталась установить контроль над мячом и территорией – впрочем, продвижение выглядело слишком медленным, а решения на чужой трети поля были тривиальными.

Ирландцев такой футбол устраивал, ведь он оставлял хорошие шансы на успех островитян. Статистика моментов и их качество до 25-й минуты было красноречивым – на выстрел Малиновского из-за пределов штрафной "зеленая армия" ответила ударом Перрота головой с шести метров. Это стало возможным в результате проигранного подбора на фланге перед штрафным, причем Трой пробивал совсем без опеки.

Очень классный эпизод Украина потеряла на 22-й минуте, когда Матвиенко удалось выполнить фантастический заброс метров на 60 за спину Брауну и на ход Миколенко. Виталий ворвался в штрафную и выстрелил низом, но Келлехер парировал. Возможно, "сине-желтые" начали бы наращивать обороты, однако очень несвоевременно замену попросил Малиновский – Руслан жестко столкнулся с Коллинзом, так и не сумев преодолеть боль. Вместо него вышел Мудрик.

Ничего не предвещало беды. Поединок проходил в размеренном темпе, а голкиперы в большинстве своем скучали. Все изменилось на 32-й минуте, когда Ирландия забила гол. Получилось показательно и даже немного унизительно: украинцы отбили атаку, после чего Шапаренко выполнил передачу в центр на Довбика – впрочем, Коллинз опередил Артема и пошел в проход. Нейтан обыграл Зинченко, затем обошел Ярмоенко и Забарного, после чего выстрелил с линии штрафной шведой – 0:1! Центрбек накрутил полкоманды.

Подопечные Александра Петракова после такой пощечины пошли вперед, но ни одного реально опасного момента хозяева не создали. Помнится только удар Караваева по воробьям после подачи Мудрика на дальнюю стойку, а также картинное падение Ярмоленко в центре штрафной (пенальти снова не дали). Ирландцы же могли удвоить свое преимущество усилиями Найта, которому дали пробить с линии штрафной. Ризнык парировал.

Отдыхать команды отправились при счете 1:0 в пользу "зеленой армии", но эти цифры продержались на табло недолго. Всего через минуту после начала второго тайма сборная Украины восстановила статус-кво. Довбик зацепился за мяч на левом фланге и запустил передачу на Зинченко, а тот шикарно перевел мяч на 25 метров по диагонали на правый край штрафной. Туда ворвался Ярмоленко, простреливший на 11 метров – Довбык же замкнул. 1:1!

Этот гол вдохновил болельщиков, однако на футбольном поле ситуация была более сложной. Быстро развить успех подопечным Александра Петракова не удалось – "сине-желтые" продолжили раскатывать кучу поперечных пасов в надежде расшатать блок ирландцев, но гости не сыпались. Ближе к середине второго тайма команда Стивена Кенни начала огрызаться контратаками. В частности, на 59-й минуте потеря мяча в центре завершилась контрвыпадом с ударом Перрота из района левого угла штрафной (рикошетом сфера пролетела мимо ближней девятки), на 62-й Найт мощно выстрелил метров с 25-ти (Ризнык выручил) , а на 69-й с дистанции бахнул Хурихейн – над перекладиной!

Украина в этот период имела несколько врываний в штрафную без логического завершения. Лучший эпизод наши футболисты упустили на 63-й минуте, когда Миколенко обыгрался с Мудриком на левом краю и прострелил вдоль вратарской. К сожалению, на замыкание никто не пришел!

В общем, до 80-х минут матч был равным, но его сценарий был явно более удобным и выгодным для Ирландии. В этот период стало заметно, что наши лидеры устали, а скорости упали до нуля. Александр Петраков на 73-й освежил игру Поповым и Сиканом, сняв с игры Довбика и Матвиенко. Этот ход, мягко говоря, ничем не помог.Стивен Кенни, в свою очередь, выпустил мобильного форварда Огбене на последние 10 минут – и на 85-й он едва не вырвался один в один! Украину спас своевременный выход Ризныка за пределы штрафной.

Украина в конце встречи ответила двумя хорошими атаками с прострелами, однако защитники "зеленой армии" справились с ними. Их коллегам в "сине-желтых" футболках подобное удавалось не так легко – на 88-й минуте Робинсон открылся на грани офсайда, получил передачу за спины на левый край штрафной площади и покатил вдоль линии вратарской. Ризнык спас и здесь, отбив мяч.

В компенсированное время спасти нашу победу мог Мудрик, исполнивший поразительный слалом левым флангом со входом в штрафную. В его завершении Михаил отдал передачу на 11 м Ярмоленко – впрочем, Андрея плотно накрыли. Капитан каким-то чудом сумел выполнить пас на угол вратарской, однако Келлехер опередил Мишу. Ирландия ответила опасным врыванием Хурихейна с падением перед воротами Ризныка, однако арбитр не собирался ставить пенальти. В конце концов финальный свисток зафиксировал ничью.

Украина набрала 7 очков, продолжив единолично лидировать в группе 1 Лиги наций B. Шотландия отстает на один зачетный балл, Ирландия с четырьмя пунктами идет третьей, а Армения с тремя замыкает квартет.

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