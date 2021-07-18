"Я понимал, что важно идти в тот клуб, который в тебе заинтересован и видит тебя в составе. Поэтому, когда решался вопрос перехода во время зимнего перерыва, я был готов уезжать и во Францию, и в Данию, и в Бельгию – но только в случае, если бы понимал, что меня берут не на запас, а всерьез – и в меня верят.

Довбик объяснил, почему не спешит покидать СК Днепр-1

Сложилась такая ситуация, что сразу несколько клубов делали конкретные предложения. В последний день трансферного окна это уже были Ланс и Митьюлланд. Мы исходили из того, что оба клуба – известные в Европе. Но вот Ланс сейчас в Лиге 2, а Митьюлланд – в еврокубках.

Мы сидели с Алексеем Люндовским в самолете и постоянно шли звонки – прилетели в Париж, стало ясно, что датчане готовы сразу же предлагать контракт. Как-то так получилось всё быстро, пошли – распечатали контракт, прямо по телефону начали обсуждать все моменты. По электронке отправили. Все бумажные вопросы очень быстро решили.

Я просто следил за тем, как работают Леша и его команда. Там ворох бумажек – они едва с принтера выходят, уже обсуждаем, это так, так и так. Поставили подпись, отправили. Извинились перед Лансом. Вопрос решился, можно сказать, прямо в вечер дедлайна. Так что просто посмотрели на Эйфелеву башню и развернулись из Франции в Данию", – цитирует Довбика FanDay.

Напомним, Артем перебрался в Митьюлланд в январе 2018-го, где провел 22 поединка (1 гол). В начале прошлого сезона форвард перешел в СК Днепр-1 и даже поехал на Евро-2020 со сборной Украины.

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу