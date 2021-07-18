"Я розумів, що важливо йти в той клуб, який у мені зацікавлений і бачить мене в складі. Коли вирішувалося питання переходу під час зимової перерви, я був готовий їхати і у Францію, і в Данію, і в Бельгію, але якби розумів, що мене беруть не на запас, а всерйоз, і в мене вірять.

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Склалася така ситуація, що відразу кілька клубів робили конкретні пропозиції. В останній день трансферного вікна це були Ланс і Мітьюлланд. Ми виходили з того, що обидва є відомими в Європі. Але ось Ланс був у Лізі 2, а Мітьюлланд – у єврокубках.

Ми сиділи з Олексієм Люндовським у літаку і постійно приймали дзвінки. Прилетіли в Париж, стало зрозуміло, що данці готові відразу ж пропонувати контракт. Якось так вийшло все швидко, пішли, роздрукували контракт, прямо по телефону почали обговорювати всі моменти. Електронною поштою відправили. Всі паперові питання дуже швидко вирішили.

Я просто стежив за тим, як працюють Льоша і його команда. Там чимало папірців – вони лиш з принтера виходять, вже обговорюємо, це так, так і так. Поставили підпис, відправили. Попросили вибачення у Ланса. Питання вирішилося, можна сказати, прямо у вечір дедлайну. Так що просто подивилися на Ейфелеву вежу і розвернулися з Франції в Данію", – цитує Довбика FanDay.

Нагадаємо, Артем перебрався в Мітьюлланд у січні 2018-го, де провів 22 поєдинки (1 гол). На початку минулого сезону форвард перейшов в СК Дніпро-1 та навіть поїхав на Євро-2020 зі збірною України.

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