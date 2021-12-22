Довбик опинився у списку трансферних цілей Бешикташа, – ЗМІ
Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик отримав новий варіант продовження кар'єри.
Бешикташ перед відкриттям трансферного вікна визначився з гравцями, яких хотів би придбати. Серед них опинився і Артем Довбик, повідомляє Duhuliye.
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Зазначається, що український форвард давно цікавить турецький гранд, який наразі не визначився з головним тренером після відставки Сергена Ялчина. Команду тимчасово очолює наставник молодіжної команди Ондер Каравелі.
У чемпіонаті України 2021/22 Довбик є найкращим бомбардиром. В його активі 14 голів у 17-ти матчах (три – з пенальті).
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