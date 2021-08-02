24-летний украинец возглавляет шорт-лист желаемых трансферов Трабзонспора. Представители клуба сейчас, 2 августа, должны посетить Украину, утверждает Fotomac.

Агент Довбика прокомментировал интерес со стороны Трабзонспора – турки планируют создать адский дуэт с украинцем

Сейчас СК Днепр-1 продолжает торговаться. Сначала "спортклубовцы" хотели 8 миллионов евро за Довбика, но снизили аппетиты к шести. Трабзонспор предлагает максимум 4 миллиона. Все же ожидается, что стороны договорятся о сумме и Артем переедет в Турцию.

К слову, после Евро-2020 к Довбику появился немалый интерес. В двух матчах УПЛ в этом сезоне форвард сборной Украины успел отличиться уже дважды.

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