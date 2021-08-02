Форвард дніпрян Артем Довбик вже незабаром може змінити чемпіонат. Турецький колектив серйозно налаштований на підписання.

24-річний українець очолює шорт-лист бажаних трансферів Трабзонспора. Представники клубу нині, 2 серпня, мають завітати в Україну, стверджує Fotomac.

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Наразі СК Дніпро-1 продовжує торгуватись. Спершу "спортклубівці" хотіли 8 мільйонів євро за Довбика, але знизили апетити до шести. Трабзонспор пропонує максимум 4 мільйони. Все ж очікується, що сторони домовляться щодо суми й Артем переїде в Туреччину.

До слова, після Євро-2020 до Довбика з'явився чималий інтерес. У двох матчах УПЛ цього сезону форвард збірної України встиг відзначитись вже двічі.

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