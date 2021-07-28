"Последние две недели представители Трабзонспора часто контактируют со мной и в ближайшие дни собираются конкретизировать свое предложение по Артему.

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Как они мне сообщили, им очень комфортно работать с бывшими игроками датского Митьюлланда, за который в свое время выступал и нападающий СК Днепр-1. И приводят пример с еще одним экс-нападающим Митьюланнда – норвежцем Александером Сьорлотом, который защищая цвета Трабзонспор много забивал, а сейчас выступает за немецкий РБ Лейпциг. Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбика и арендой Сьорлота.

Поэтому надо подождать предложения Трабзонспора, а уже потом делать выводы. Тем более, что до закрытия трансферного окна еще достаточно времени", – сказал Люндовский в комментарии Meta Ratings.

Напомним, после Евро-2020 на Артема началась настоящая охота – интерес к украинцу проявляли Гент, Андерлехт, Реал Сосьедад, Марсель, Торино, а также Динамо и Шахтер.

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