Виктор Цыганков и Артем Довбик играют в матче 27-го тура Ла Лиги Мальорка – Жирона 3 марта. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Мальорка – Жирона стартует в 19:30 по киевскому времени. Это уже третья встреча команд в сезоне 2023/24. В первом круге Жирона выиграла 5:3 (Довбык забил и отдал результативную передачу), а в четвертьфинале Кубка Испании каталонцы проиграли (Довбык отдал ассист).

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Сегодня в стартовом составе гостей появились оба украинских легионера. Задача у команды Артема Довбыка и Виктора Цыганкова – победить и приблизиться к Реалу, который вчера проиграл Валенсии, за которую забил Роман Яремчук.

Где смотреть матч Мальорка – Жирона? Игру в прямом покажет официальный транслятор Ла Лиги не территории Украины – медиасервис MEGOGO.