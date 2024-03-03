Віктор Циганков і Артем Довбик грають у матчі 27-го туру Ла Ліги Мальорка – Жирона 3 березня. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Мальорка – Жирона стартує о 19:30 за київським часом. Це вже третя зустріч команд у сезоні 2023/24. У першому колі Жирона виграла 5:3 (Довбик забив і віддав результативну передачу), а в чвертьфіналі Кубка Іспанії каталонці програли (Довбик віддав асист).

Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді

Сьогодні у стартовому складі гостей з'явилися обидва українські легіонери. Завдання у команди Артема Довбика і Віктора Циганкова – перемогти і наблизитися до Реала, який вчора програв Валенсії, за яку забив Роман Яремчук.