Довбик та Циганков з ціллю наблизитися до Реала: онлайн-трансляція матчу Мальорка – Жирона
Матч Мальорка – Жирона стартує о 19:30 за київським часом. Це вже третя зустріч команд у сезоні 2023/24. У першому колі Жирона виграла 5:3 (Довбик забив і віддав результативну передачу), а в чвертьфіналі Кубка Іспанії каталонці програли (Довбик віддав асист).
Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді
Сьогодні у стартовому складі гостей з'явилися обидва українські легіонери. Завдання у команди Артема Довбика і Віктора Циганкова – перемогти і наблизитися до Реала, який вчора програв Валенсії, за яку забив Роман Яремчук.
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