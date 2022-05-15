Довбик навіть не розглядає переїзд в Туреччину – агент розкрив 2 бажані топ-чемпіонати
Агент Олексій Люндовський заперечив чутки про зв'язки свого клієнта Артема Довбика з Бешикташем.
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"Це черговий фейк з боку турецьких ресурсів, які видають, на жаль, бажане за дійсне. Артем Довбик справді отримав багато пропозицій, але його пріоритет – чемпіонати Італії та Англії. Варіанти з турецькою Суперлігою зараз не розглядаються", – заявив Люндовський у коментарі SportArena.
Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за дніпрян 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Його контракт з клубом УПЛ чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.
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