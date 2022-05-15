Нападник збірної України налаштований продовжити кар'єру в топ-чемпіонаті Європи.

Довбик повернувся до загальної групи збірної України – ще одна зірка на підході

"Це черговий фейк з боку турецьких ресурсів, які видають, на жаль, бажане за дійсне. Артем Довбик справді отримав багато пропозицій, але його пріоритет – чемпіонати Італії та Англії. Варіанти з турецькою Суперлігою зараз не розглядаються", – заявив Люндовський у коментарі SportArena.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за дніпрян 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Його контракт з клубом УПЛ чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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