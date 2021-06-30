"Наверное, это судьба какая-то. У меня просто нет слов. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить.

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Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался.

Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое трудное время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно", – сказал Довбик в программе "Великий футбол".

Напомним, представитель СК Днепр-1 появился на поле перед вторым овертаймом и, сумев забить решающий гол в ворота Швеции на последней минуте, вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

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