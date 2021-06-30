"Напевно, це доля якась. У мене просто немає слів. Такий збіг обставин, що треба було виходити.

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу

Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався.

Це неймовірно. Думаю, це перемога для всієї країни. Для нас в такий важкий час, думаю, це дуже важлива перемога в плані емоцій. Нас, напевно, зараз весь світ знатиме. Думаю, це дуже важливо", – сказав Довбик у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, представник СК Дніпро-1 з'явився на полі перед другим овертаймом і, зумівши забити вирішальний гол у ворота Швеції на останній хвилині, вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.

Швеція – Україна: Команда народжується в муках – це було краще за 2006, жахіття змусило Шевченка здатися і повірити