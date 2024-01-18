"Кащуком интересуются еще и в Португалии. Как уже сообщалось в СМИ, к вингеру Шахтера проявляют интерес несколько европейских клубов. Можем подтвердить, что в этом списке есть Хайдук и ПАОК.

Судаков может стать одноклубником Зинченко в АПЛ – Арсенал сразится за звезду Шахтера с двумя грандами Серии А

Кроме того, 23-летний хавбек находится в шорт-листе португальского Фамаликана. В этом сезоне клуб лиги Португалии идет как никогда высоко (седьмое место) и ищет игроков именно этого амплуа. По нашим данным, сейчас Кащук тренируется в Киеве по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы приводной мышцы, которая была получена в преддверии последнего матча группового турнира ЛЧ против Порту", – сообщило ТаТоТаке.

Напомним, контракт Кащука с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 2,5 млн евро.

Шахтер и 14 игроков "на выход": от кого избавиться, а на ком – заработать?