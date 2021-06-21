Мыльная опера с уходом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из родного Милана вышла на финишную прямую.

Молодой вратарь в понедельник прошел медосмотр для ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Обследование Доннаруммы завершилось успешно. Теперь он должен подписать 5-летний контракт с парижанами. Зарплата итальянца составит ориентировочно 10 млн евро в год плюс бонусы еще на 2 миллиона. Французский гранд оформит переход бесплатно, поскольку 30 июня кипер станет свободным агентом.

К слову, в минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 48 матчей во всех турнирах, 15 из них – "сухие". За "россонери" он сыграл 6 сезонов.

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