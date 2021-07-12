Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал одним из главных героев "Скуадры адзурры" в послематчевой серии пенальти в финале Евро-2020.

Победа в финале Евро-2020 позволила Доннарумме продолжить идеальную статистику в сериях пенальти, сообщает Opta.

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Вратарь принимал участие в 5 послематчевых "лотереях" (3 – в составе клуба, 2 – за сборную Италии) и в каждой из них становился победителем.

Напомним, Доннарумма стал одним из главных героев сборной Италии, отразив 2 пенальти в послематчевой серии и принеся титул чемпионов Европы "Скуадре адзурре".

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