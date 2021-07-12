Доннарумма підтвердив статус "короля серій пенальті" – досягненню позаздрив би навіть Шовковський
10:42 - Читать на русском
Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став одним з головних героїв "Скуадри адзурри" у післяматчевій серії пенальті у фіналі Євро-2020.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Перемога у фіналі Євро-2020 дозволила Доннаруммі продовжити ідеальну статистику в серіях пенальті, повідомляє Opta.
Євро-2020: Доннарумма визнаний найкращим гравцем турніру
Воротар брав участь у 5 післяматчевих "лотереях" (3 – у складі клубу, 2 – за збірну Італії) та в кожній з них ставав переможцем.
Нагадаємо, Доннарумма став одним з головних героїв збірної Італії, відбивши 2 пенальті у післяматчевій серії та принісши титул чемпіонів Європи "Скуадрі адзуррі".
Італія – Англія: заслужений тріумф "Скуадри" на Євро, К'єлліні і Бонуччі роблять різницю, а Саутгейт покараний за зло
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter