Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став одним з головних героїв "Скуадри адзурри" у післяматчевій серії пенальті у фіналі Євро-2020.

Перемога у фіналі Євро-2020 дозволила Доннаруммі продовжити ідеальну статистику в серіях пенальті, повідомляє Opta.

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Воротар брав участь у 5 післяматчевих "лотереях" (3 – у складі клубу, 2 – за збірну Італії) та в кожній з них ставав переможцем.

Нагадаємо, Доннарумма став одним з головних героїв збірної Італії, відбивши 2 пенальті у післяматчевій серії та принісши титул чемпіонів Європи "Скуадрі адзуррі".

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