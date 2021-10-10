Голкипер ПСЖ вывел "Скуадры Адзурру" в статусе капитана на матч за третье место Лиги наций 2020/21.

Джанлуиджи Доннарумма в матче Италия – Бельгия стал самым молодым капитаном "Скуадры" за последние 56 лет. Киперу ПСЖ исполнилось 22 года, 7 месяцев и 15 дней.

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За последние полвека лишь легенда Милана Джанни Ривера носил капитанскую повязку национальной команды в младшем, чем Доннарумма, возрасте. 8 апреля 1965-го в матче против Польши ему было 21 год и 8 месяцев, сообщает GdS.

Ривера отдал Милану 19 лет и трижды стал с "россонери" чемпионом Италии, добыл два Кубка чемпионов и выиграл "Золотой мяч-1969". В составе сборной Италии победил на Евро-1968.

Напомним, в полуфинале Лиги наций 2020/21 Италия проиграла Испании (1:2), а Бельгия уступила Франции (2:3). Финал состоится сегодня, 10 октября, начало – в 21:45.

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