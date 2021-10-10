Голкіпер ПСЖ вивів "Скуадру Адзурру" в статусі капітана на матч за третє місце Ліги націй 2020/21.

Джанлуїджі Доннарумма у матчі Італія – Бельгія став наймолодшим капітаном "Скуадри" за останні 56 років. Кіперу ПСЖ виповнилося 22 роки, 7 місяців та 15 днів.

"Доннарумма вбив когось?": Райола не розуміє свисту "огидних" фанатів Мілана до чемпіона Європи

Упродовж останніх півстоліття лише легенда Мілана Джанні Рівера носив капітанську пов'язку національної команди у молодшому, ніж Доннарумма, віці. 8 квітня 1965-го у матчі проти Польщі йому було 21 рік та 8 місяців, повідомляє GdS.

Рівера віддав Мілану 19 років і тричі став з "россонері" чемпіоном Італії, здобув два Кубка чемпіонів і виграв "Золотий м'яч-1969". У складі збірної Італії тріумфував на Євро-1968.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй 2020/21 Італія програла Іспанії (1:2), а Бельгія поступилася Франції (2:3). Фінал відбудеться сьогодні, 10 жовтня, початок – о 21:45.

"Золотий м'яч", вершина з Міланом та рекордна дискваліфікація: історія Джанні Рівери – "Golden Boy" італійського футболу