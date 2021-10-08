Одиозный агент Мино Райола не понимает, почему болельщики Милана до сих пор обижаются на его клиента – голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

"Мне противен этот свист в адрес Джиджи. Теперь мне интересно, почему Милан публично не вмешивался, чтобы хоть как-то его защитить, когда появился баннер с позорными надписями. Мы хотим говорить об угрозах? Доннарумма убил кого-то? Я этого не понимаю.

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Правда в том, что Милан не мог оставить его, хотя это уже не имеет большого значения... Попробуйте спросить кого-нибудь, если он отец. Что бы он посоветовал своему сыну: остаться в Милане или уехать в ПСЖ? То, что произошло на стадионе – очень грустно, странно и стыдно. Стыдно, что часть фанатов раскритиковала мальчика, который не сделал ничего плохого. Его вина была в том, что он воспользовался правом свободного выбора. Потому что других причин его освистывать нет", – резюмировал Райола в комментарии Corriere dello Sport.

Напомним, летом Доннарумма отказался подписывать новый контракт с Миланом и бесплатно присоединился к ПСЖ. Итальянские фанаты освистали чемпиона Европы во время матча против Испании, который проходил именно на миланском Сан-Сиро.

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