Донбасс Арена, которая была домашним стадионом Шахтера, продолжает стоять пустой во время российской оккупации.

В социальных сетях появились фотографии из внутренней части стадиона в Донецке.

Заброшенная красота – Донбасс Арена превратилась в болезненный символ русской оккупации

Вместо газона – огромный слой снега, который никто не убирает, ведь за самой Донбасс Ареной не ухаживают. Кадры внушают уныние, если вспомнить стадион до периода оккупации.

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира. С началом российской агрессии в 2014 году она перешла под контроль боевиков.

"За 3:2 над Динамо нам щедро віддячили": дебют на Донбас Арені, шалені камбеки проти Києва, його гармату оцінив закордон