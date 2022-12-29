Донбас Арену засипало снігом: сумне видовище
Донбас Арена, яка була домашнім стадіоном Шахтаря, продовжує пустувати під час російської окупації.
У соціальних мережах з'явились світлини із внутрішньої частини стадіону в Донецьку.
Занедбана краса – Донбас Арена перетворилася у болючий символ російської окупації
Замість газону – величезний шар снігу, який ніхто не прибирає, адже за самою Донбас Ареною не доглядають. Кадри навіють смуток, якщо пригадати стадіон до періоду окупації.
Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним із найкрасивіших стадіонів світу. З початком російської агресії у 2014 році вона перейшла під контроль бойовиків.
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