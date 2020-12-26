Нант на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 68-річного фахівця. Контракт розрахований до кінця сезону.

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На професіональному рівні Доменек не тренував із 2010 року, коли збірна Франції під його керівництвом провалила Мундіаль (1 очко в групі з Уругваєм, Мексикою і ПАР). Натомість на ЧС-2006 "триколірні" з Астрологом на чолі дійшли до фіналу, де програли Італії в серії пенальті. У 2016-2019 рр. Доменек працював зі збірною регіону Бретань, яка не має офіційного статусу в УЄФА та ФІФА.

Після 17 турів Нант посідає шістнадцяту сходинку французької Ліги 1. "Канарки" випереджають зону вильоту всього на три очки.

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