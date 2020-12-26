Как известно, несколько дней назад ПСЖ уволил Томаса Тухеля с должности главного тренера. Интересно, что это случилось после победы 4:0 над Страсбуром, а клуб официально до сих пор не объявил об отставке тренера, на место которого активно сватают Маурисио Почеттино.

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Немецкий наставник узнал об увольнении во время встречи с Леонардо, которая продолжалась в четверг около часа. Именно спортивный директор парижан сообщил Тухелю о его отставке. 47-летний специалист был шокирован таким отношением.

Тухель осознавал, что его будущее в ПСЖ находится под вопросом, но выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы, казалось, сохранил ему должность. Новость об отставке шокировала немца, который возмущен этим фактом, а также тем, что клуб уже ведет переговоры с Почеттино, официально не подтвердив смену тренера, информирует AS.

Правда, решение сменить тренера дорого обойдется парижанам – ранее сообщалось о компенсации в сумме 7 млн ​​евро. К слову, Тухель возглавил ПСЖ летом 2018-го и привел команду к двум чемпионским титулам и финалу ЛЧ 2019/20.

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